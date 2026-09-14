مطار مصراتة يعلق الرحلات بعد حادثة طائرة خاصة أثناء الهبوط

علّقت السلطات الليبية حركة الرحلات الجوية في مطار مصراتة الدولي، صباح الاثنين، عقب تعرض طائرة خاصة لحادثة أثناء هبوطها، بعدما تجاوزت نهاية المدرج واشتعلت فيها النيران.

ووفق المعلومات الأولية، كان على متن الطائرة طاقم تركي، فيما أفاد مراسل «العربية» بأن أحد الركاب شخصية بارزة، دون الكشف حتى الآن عن هويته.



ولم تتضح على الفور تفاصيل الخسائر البشرية أو حجم الأضرار التي لحقت بالطائرة، فيما يُنتظر صدور مزيد من المعلومات الرسمية بشأن ملابسات الحادث وأسباب خروج الطائرة عن المدرج.



وتسببت الحادثة في تعليق حركة الطيران بالمطار مؤقتاً، بالتزامن مع تعامل الجهات المختصة مع تداعيات الحريق وإجراء الإجراءات اللازمة لتأمين موقع الحادثة.



ومن المتوقع أن تكشف السلطات الليبية خلال الساعات القادمة مزيداً من التفاصيل حول هوية الركاب وطاقم الطائرة، إلى جانب حالة من كانوا على متنها وتأثير الحادث على حركة الرحلات في مطار مصراتة.

