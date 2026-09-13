ضبطت السلطات الإيرلندية كمية من الكوكايين مخبأة داخل أكياس مصاصات الأطفال في مطار دبلن، في عملية أثارت الانتباه لطريقتها غير المتوقعة في التهريب.

ووفق بيان صادر عن مكتب الإيرادات، فقد عُثر على نحو 11 رطلًا من المخدرات تُقدَّر قيمتها بنحو 580 ألف دولار، بعد تفتيش أمتعة راكب وصل على رحلة قادمة من البرازيل، ضمن تحقيق واسع يُعرف باسم (Skein) تقوده إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية.

وخلال التفتيش، اكتشف الضباط أن المخدرات أُخفيت داخل أكياس الحلوى في محاولة لتمويهها بين محتويات الأمتعة. وأُلقي القبض على رجل في الستينيات من عمره على خلفية القضية، قبل أن تُوجَّه إليه اتهامات رسمية، ويُعرض أمام محكمة العدل الجنائية في دبلن في اليوم التالي.

ولم تتوقف التحقيقات عند الشحنة المضبوطة، إذ أسفرت عمليات بحث لاحقة عن مصادرة مبالغ نقدية بلغت نحو 18 ألفًا و600 دولار، إضافة إلى مواد مخدرة خاضعة للرقابة تُقدَّر قيمتها بنحو 16 ألفًا و800 دولار.

وتواصل السلطات الإيرلندية تحقيقاتها لكشف ملابسات القضية كاملة، فيما لم تصدر الشرطة (غارداي) ولا إدارة مطار دبلن أي تعليق فوري بشأن الواقعة.