عند منتصف الليل، كانت المدينة تخفّض إيقاعها تدريجياً؛ تُغلق المتاجر، وتفرغ الشوارع، وتنتهي الزيارات، ويصبح السهر استثناءً يرتبط بمناسبة أو عطلة.

اليوم، يبدو المشهد مختلفاً في مدن كثيرة؛ مطاعم تستقبل زبائنها حتى ساعات متأخرة، ومتاجر تعمل ليلاً، وطلبات تصل إلى أبواب المنازل، وشاشات تواصل بثها وترفيهها حتى الصباح.

امتد اليوم إلى مساحة كانت محسوبة تاريخياً للراحة، وساعدت الخدمات الرقمية والعمل المرن وتطبيقات التوصيل وتعدد خيارات الترفيه على إعادة تشكيل علاقة الناس بالليل. ولم يعد الخروج المتأخر بالضرورة سهرة استثنائية؛ قد يكون موعداً لتناول القهوة، أو التسوق، أو ممارسة الرياضة، أو إنجاز عمل تأجل منذ الصباح.

يحمل هذا التحوّل وجهاً اقتصادياً واضحاً؛ فالساعات الإضافية تعني فرصاً أكبر للمطاعم والمتاجر والنقل والخدمات، وتمنح العاملين في أوقات مختلفة خيارات كانت محدودة سابقاً، كما أن المدن التي يطول نشاطها تكتسب إيقاعاً أكثر مرونة، خصوصاً خلال المواسم والعطلات.

لكن الوجه الآخر يستحق القراءة بعيداً عن الاحتفاء الدائم بـ«مدينة لا تنام»؛ فكل خدمة تعمل حتى الفجر تقف خلفها سلسلة من العاملين، وكل ساعة إضافية للنشاط تعني مزيداً من الإضاءة والحركة والاستهلاك، كما أن وفرة الخيارات الليلية تجعل الحدود بين نهاية اليوم وبدايته أقل وضوحاً.

والهاتف بدوره أطال الليل داخل المنزل؛ حلقة أخرى، ومقطع آخر، وطلب يصل بعد منتصف الليل، ورسالة عمل يمكن الرد عليها الآن بدلاً من الصباح.

المسألة هنا أكبر من مواعيد إغلاق المحلات؛ المدينة الحديثة أعادت توزيع ساعات الحياة نفسها، ومنحت الليل وظيفة اقتصادية واجتماعية جديدة.

ويبقى السؤال: عندما تصبح كل ساعة صالحة للعمل والتسوق والترفيه، أين تذهب تلك المساحة التي كان اسمها ببساطة.. نهاية اليوم؟