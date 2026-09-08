استؤنفت الرحلات الجوية من العاصمة الإندونيسية جاكرتا وإليها صباح اليوم، بعد أن أجبر رماد ناتج عن ثوران بركاني على إغلاق المطارات لمدة يومين، ما أدى إلى إلغاء نحو 3 آلاف رحلة جوية.

وذكر وزير النقل دودي بورواجاندي أن مطار "سوكارنو-هاتا" الدولي ومطار "حليم بيرداناكوسوما" اللذين يخدمان جاكرتا، ومطار "حسين ساسترانيجارا" في مدينة "باندونج" بإقليم جاوة الغربية، ومطارين أصغر في إقليم بانتن، أعيد فتحها بعد تحسن الظروف والتأكد من سلامة حركة الطيران.

وانتهى الثوران المتواصل لبركان "أناك كراكاتوا"، الذي تخللته نوافير من الحمم وأصوات انفجارات مدوية يوم الأحد الماضي.