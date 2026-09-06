اتخذت الجهات التعليمية المختصة بمحافظة القليوبية عدداً من الإجراءات تجاه بعض القيادات المدرسية، في إطار الاستعداد لانطلاق العام الدراسي الجديد، والتأكيد على جاهزية المدارس وانتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول. وقررت الجهات المختصة إلغاء تكليف مدير مدرسة الخصوص المشتركة، مع إحالته ومسؤولة الزي إلى الشؤون القانونية، للتحقيق فيما نُسب إليهما من مخالفات داخل المدرسة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقواعد المنظمة.

أسباب عدم الجاهزية

كما استدعت الجهات التعليمية المختصة ثلاثة من مديري المدارس بمدينة بنها للتحقيق، على خلفية عدم استكمال جاهزية مدارسهم واستعداداتها لاستقبال الطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وذلك للوقوف على أسباب عدم الجاهزية وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

صيانة ونظافة وتجهيز فصول

وتأتي هذه الإجراءات في إطار المتابعة المستمرة لجاهزية المدارس بمختلف أنحاء المحافظة، والتأكد من الانتهاء من أعمال الصيانة والنظافة وتجهيز الفصول والمرافق، إلى جانب الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعملية التعليمية قبل بدء الدراسة. وأكدت الجهات التعليمية المختصة استمرار أعمال المتابعة خلال الفترة القادمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه أي تقصير أو مخالفات يتم رصدها، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة وآمنة للطلاب، وانتظام الدراسة منذ اليوم الأول للعام الدراسي الجديد.