بعد مشهد استعراضي تحول خلال ثوانٍ إلى كابوس قانوني، أنهت السلطات الأمنية بالكويت استهتار سائق متهور عرّض حياته وحياة المارة للخطر، عقب انتشاره في مقطع فيديو استعراضي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

لم تقف الواقعة عند حدود الضبط والتوقيف، بل انقلبت إلى رسالة حازمة من وزارة الداخلية الكويتية التي أصدرت قراراً فورياً بإحالة المتهم مباشرة إلى السجن المركزي، تمهيداً لمواجهة أحكام قضائية صارمة تصل إلى الحبس 3 سنوات وغرامة مالية تصل لـ1000 دينار.

لكن الضربة الأقسى في هذه القضية تمثلت في المصير الذي واجهته المركبة المستخدمة، إذ أعلنت الإدارة العامة للمرور في الكويت عن كبس السيارة بالكامل بعد استكمال كافة الإجراءات التشريعية، ومصادرتها رسمياً لصالح وزارة الداخلية.

ويأتي هذا الإجراء الصارم استناداً إلى المادة «33 مكرراً» من قانون المرور الكويتي، والتي تمنح القضاء ووزارة الداخلية الصلاحية الكاملة لمصادرة أي مركبة تُستخدم برعونة وتفريط يهدد أرواح المواطنين الكويتيين والممتلكات العامة.

وأكدت وزارة الداخلية الكويتية أن أجهزتها الأمنية والرقابية مستمرة في ملاحقة كافة التجاوزات الميدانية والإلكترونية، مشددة على أن الاستعراض بالسيارات والطيش على الطرقات لن يُقابَل إلا بالحزم الشديد، وتطبيق أقصى العقوبات القانونية لحماية سلامة مستخدمي الطريق.