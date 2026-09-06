أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأحد، تنفيذ عملية أمنية استباقية استهدفت بؤرًا إجرامية متورطة في جلب المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة داخل عدد من المحافظات، مؤكدة مقتل خمسة عناصر جنائية شديدة الخطورة خلال الاشتباكات.

وذكرت الوزارة أن معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة كشفت عن نشاط مجموعات إجرامية تعمل على تهريب كميات من المواد المخدرة والأسلحة تمهيدًا لترويجها. وبناءً على ذلك، جرى استهداف تلك البؤر بالتنسيق مع قوات الأمن المركزي، ما أسفر عن مقتل العناصر المتورطة بعد تبادل لإطلاق النار.

وأوضحت الداخلية أن العناصر التي لقيت مصرعها سبق اتهامها والحكم عليها في قضايا جنائية متنوعة، شملت الاتجار بالمخدرات، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، والسرقة بالإكراه، وهتك العرض، واستعراض القوة، والبلطجة، وسرقة وسائل النقل، والقتل، والضرب، والتبديد.

وأكدت الوزارة استمرار حملاتها الأمنية المكثفة لملاحقة العناصر الإجرامية وضبط الأسلحة والمخدرات، في إطار جهودها لتجفيف منابع الجريمة وتعزيز الأمن في مختلف المحافظات.