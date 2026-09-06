طوى مدرب فريق الاتحاد ينز فيسينغ صفحة الفوز على فريق النصر بهدفين مقابل لا شيء في ختام الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ طالب اللاعبين بالتركيز ومواصلة العمل على التحضير فنياً لمواجهة الفيحاء (الثلاثاء) القادم الساعة 9:00 مساءً، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن مباريات الجولة السادسة.



وشرع المدرب فيسينغ في تجهيز فريقه للقاء الفيحاء القادم، وقرر الاستعانة باللاعب الكولومبي ريتشارد ريوس من بداية المباراة، إذ يطمح لمواصلة فريقه تحقيق الانتصارات والمنافسة على لقب الدوري.



ويحتل الفريق الاتحادي المركز الرابع برصيد 11 نقطة، في سلم ترتيب فرق الدوري.