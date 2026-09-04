في جريمة هزّت العاصمة المكسيكية وأثارت صدمة واسعة، تحولت رحلة عائلية إلى مأساة دامية، بعدما فتح مسلحون النار على سيارة تقل الموسيقار المطرب المكسيكي جوناثان ميلينديز وأفراداً من أسرته، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص، بينهم زوجته الحامل وطفلهما الصغير.

وبحسب التقارير الأمنية، وقع الهجوم أثناء سير الأسرة في سيارتها، حين باغتهم مسلحون بوابل من الرصاص، قبل أن يفروا من موقع الحادثة.

وأسفر إطلاق النار عن مقتل ميلينديز وزوجته التي كانت في أشهر حملها الأخيرة، إلى جانب طفلهما الذي لم يتجاوز سنواته الأولى، إضافة إلى مربية الأطفال واثنين من أقارب الأسرة.

وعقب الهجوم، فرضت الشرطة طوقاً أمنياً حول موقع الجريمة، وبدأت إجراءات جمع الأدلة والتحقيق في ملابسات الحادثة، فيما باشرت النيابة العامة تحقيقات موسعة لتحديد هوية منفذي الهجوم والوقوف على دوافعه.

ولم تستبعد السلطات، وفق المعطيات الأولية، احتمال وجود صلة بين الجريمة وأنشطة جماعات الجريمة المنظمة الناشطة في المنطقة، في وقت لا تزال فيه التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الهجوم بشكل كامل.

وأثارت الواقعة حالة من الحزن والاستنكار في الأوساط الفنية والمجتمع المكسيكي، مع تدفق رسائل التعازي والمواساة إلى أسرة الضحايا، وسط مطالبات بسرعة كشف هوية المتورطين وتقديمهم إلى العدالة.