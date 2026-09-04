أصدرت محكمة اتحادية في ولاية ديلاوير الأمريكية، أمس (الخميس)، أمرًا قضائيًا مؤقتًا يمنع شركة «أوبريشن بلوبيرد» الناشئة في مجال التواصل الاجتماعي من استخدام اسم «تويتر» والعلامات التجارية المرتبطة به لمنصتها، في انتصار قضائي لشركة «إكس» المملوكة لإيلون ماسك.

وقال القاضي الاتحادي كولم كونولي إن «إكس» من المرجح أن تثبت أن استخدام «أوبريشن بلوبيرد» اسم «تويتر» قد يسبب ارتباكًا لدى المستخدمين وينتهك حقوق العلامة التجارية، رافضًا حجة الشركة الناشئة بأن «إكس» تخلت عن حقوقها في العلامة عندما أعاد ماسك تسمية المنصة بعد الاستحواذ عليها مقابل 44 مليار دولار عام 2022.

في المقابل، رفض القاضي طلب «إكس» منع الشركة الناشئة من استخدام شعار طائر تويتر، وخلص إلى أن «إكس» تخلت عن حقوقها في كلمة «تويت» وشعار الطائر الأزرق، مستشهدًا بتصريحات سابقة لماسك أعلن فيها التخلي عن رموز تويتر.

وكانت «أوبريشن بلوبيرد»، ومقرها ولاية فرجينيا، قد تقدمت في ديسمبر الماضي بطلب إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي لإلغاء العلامات التجارية الاتحادية الخاصة باسم «تويتر» والمملوكة لشركة «إكس»، بحجة تخلي الشركة عنها.

وقالت الشركة الناشئة إنها تسعى إلى استخدام العلامات التجارية لمنصة منافسة، كما تقدمت بشكل منفصل بطلب لتسجيل علامتها الخاصة باسم «تويتر».

ورفعت «إكس» دعوى قضائية ضد «أوبريشن بلوبيرد» في وقت لاحق من الشهر نفسه، مؤكدة أن علامتها التجارية «تويتر» لا تزال سارية، وأن محاولة الشركة الناشئة استخدام الاسم تمثل انتهاكًا لحقوقها التجارية.

وبموجب قرار الخميس، مُنعت «أوبريشن بلوبيرد» مؤقتًا من استخدام العلامات اللفظية المرتبطة باسم «تويتر» إلى حين البت في القضية، بعدما خلص القاضي إلى أن ادعاءات «إكس» بشأن انتهاك العلامة التجارية مرجح أن تنجح.