ثلاث لوائح اتهام اتحادية كانت كفيلة بإنهاء المسيرة الإعلامية لمذيع البودكاست الشهير في لوس أنجلوس بنيامين أزاريا ساوثوورث، بعدما تحولت منصاته على «تيك توك» و«يوتيوب» من أثير للرأي إلى ساحة ملاحقة وتهديد صريح بإنهاء حياة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

الملف الذي وضعته هيئة المحلفين الكبرى أمام القضاء الاتحادي في كاليفورنيا لم يقف عند حدود استهداف ترمب ومؤيديه بالشتائم، بل كشف مخطط ملاحقة إلكترونية منظم طال محامي ترمب الشخصي وعائلته، حيث جرى تتبعهم ومضايقتهم عبر الإنترنت بصورة ترقى للترهيب المباشر.

صانع المحتوى الذي اعتاد مخاطبة المتابعين من حيه الراقي «ويستليك»، بات اليوم في مواجهة وجهاً لوجه أمام قانون الأمن الاتحادي، حيث تُكلفه مقاطع الفيديو والمنشورات التحريضية التي بثها عبر مواقعه عقوبة مشددة قد تصل إلى 12 عاماً خلف الأسوار.