قدّم نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، تعازيه ومواساته في وفاة عبدالرحمن بن محمد الجويعد؛ الذي انتقل إلى رحمة الله ليلة زفاف ابنته، في حادثة مؤلمة هزّت مشاعر ذويه ومحبيه.

وأعرب سموه، خلال اتصال هاتفي بذوي الفقيد، عن صادق تعازيه ومواساته، سائلًا الله -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدًا وقوفه معهم في هذا المصاب الجلل.

وتأتي تعزية سمو نائب أمير الرياض امتدادًا لحرص القيادة على مشاركة المواطنين أحزانهم ومناسباتهم، وتقديم الدعم المعنوي في مثل هذه الظروف التي تتطلب المواساة وتخفيف وقع الفقد على الأسرة.