في واقعة مأساوية يصح عليها القول «انقلب السحر على الساحر»، تحول مشهد إعداد طائر لنزال حاسم إلى مأساة مرعبة هزت ولاية «تيلانجانا» جنوبي الهند.

القصة بدأت عندما كان الرجل الأربعيني «ثانغولا ساتيش» (45 عاماً) يضع اللمسات الأخيرة لتجهيز ديكه للمشاركة في حلبات «مصارعة الديوك» غير القانونية. ولكي يضمن فوز طائره وإلحاق أقصى ضرر بالخصوم، قام بتثبيت شفرة معدنية حادة بطول 3 بوصات في ساق الديك مباشرة.

لكن الحسابات الخاطئة كانت كفيلة بتحويل اللحظة إلى كابوس؛ إذ أصيب الطائر بفرع مفاجئ وثورة عارمة أثناء التعامل معه. وفي لمح البصر، انتفض الديك ووجه ضربة عشوائية بقمة قوته مستخدماً الشفرة الحادة مباشرة نحو منطقة الفخذ لصاحبه.

الإصابة البالغة تسببت في قطع شرياني ونزيف حاد لم يمهل الرجل الكثير من الوقت؛ حيث سقط غارقاً في دمه ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل محاولة إنقاذه، لتتحول اللعبة المحظورة إلى حادثة مدوية فتحت السلطات الأمنية على إثرها تحقيقات موسعة.