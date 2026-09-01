تحولت مشاحنات قديمة إلى مواجهة دامية في أحد شوارع منطقة الوراق شمال الجيزة، وانتهت بقتل شاب على يد آخر.

على مدار عدة أشهر، ظلت الخلافات قائمة بين القتيل «عماشة» وشاب يُدعى «رضا» من أبناء المنطقة. ورغم مرور الوقت، لم تنتهِ آثار ما حدث بينهما، لتظل أسباب الخلاف حاضرة، حتى تجددت المواجهة.

شهود عيان

ووفقًا لرواية أحد شهود العيان، كان عدد من المتهمين ينتظرون «عماشة» في الشارع على خلفية الخلافات السابقة. وما إن ظهر المجني عليه حتى تحولت المواجهة إلى اعتداء. وخلال لحظات، أخرج أحد المتهمين سلاحًا ناريًا وأطلق طلقتين تجاه «عماشة»، فأصابته وسقط أرضًا، قبل أن يتعرض، وفقًا لرواية الشاهد، للاعتداء باستخدام أسلحة بيضاء. تحول الشارع خلال دقائق إلى حالة من الفوضى، وسارع الأهالي إلى طلب النجدة، بينما كان «عماشة» يصارع إصاباته في انتظار وصول سيارة الإسعاف.

ملابسات الجريمة

وصل البلاغ إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، يفيد بوقوع مشاجرة وسقوط شاب مصاب بطلق ناري في أحد شوارع الوراق. وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، برفقة سيارة إسعاف، وبدأت أعمال الفحص وجمع المعلومات، فيما جرى نقل «عماشة» إلى المستشفى لكنه فارق الحياة متأثرًا بالإصابات التي لحقت به. عقب الواقعة، بدأت الأجهزة الأمنية في تكثيف تحرياتها لكشف ملابسات الجريمة، والوقوف على تفاصيل الخلاف الذي سبقها، وتحديد جميع المتهمين المشاركين فيها. كما تعمل أجهزة البحث الجنائي على تحديد دور كل متهم في الواقعة، وفحص ملابسات إطلاق النار والاعتداء بالأسلحة البيضاء، تمهيدًا لضبط المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.