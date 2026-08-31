تحول عرض جوي استعراضي سبَق مباراة ركبي عالمية في جنوب إفريقيا إلى لحظات حبست أنفاس أكثر من 55 ألف مشجع داخل الملعب، بعدما حلقت طائرتان تجاريتان على ارتفاع منخفض للغاية وكادتا تلامسان الهيكل العلوي للمدرجات وسط انطلاق الألعاب النارية.

وثقت الكاميرات زوايا تصوير مرعبة بثها التلفزيون الوطني على الهواء مباشرة، حيث ظهرت طائرتان من طراز «إمبراير» تابعة لشركة «إيرلينك»، وهما تخترقان المجال الجوي لملعب «دي إتش إل» بمسار فائق الانخفاض قبل انطلاق مواجهة جنوب إفريقيا ونيوزيلندا. ومع الانطلاق المفاجئ للألعاب النارية، مالت الطائرة المقدمة بذيلها نحو الأسفل، لتبدو في مشاهد حية وكأنها على بعد أقدام معدودة من السقف.

وسرعان ما اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بموجة عارمة من الذهول، إذ وصف متابعون المناورة بـ«المخاطرة الجسيمة» التي كادت تسفر عن كارثة. وفي المقابل، كشفت بيانات تتبع حركة الطيران عبر موقع «بيوك» أن الطائرة كانت تحلق على ارتفاع 164 قدماً، مؤكدة أن الاستعراض رغم المشاهد المرعبة كان خاضعاً لحسابات دقيقة ويعد جزءاً من التقاليد العروض الجوية الشهيرة في الملاعب الجنوب إفريقية.