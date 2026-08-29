فارقت مسنّة أمريكية تعاني من الخرف الحياة إثر تعرضها لهجوم شرس من سرب من «النمل الناري» تسبب في تلقيها أكثر من 1,000 لدغة، نتيجة تسللها دون إشراف خارج دار الرعاية التي تقيم فيها بولاية ساوث كارولاينا.

وكشفت دعوى قضائية رفعتها العائلة ضد مرفق «هارموني» بمدينة تشارلستون، أن الضحية شيلبا كاترتون (83 عاماً)، غير القادرة على الكلام، تمكنت من مغادرة المبنى بعد أن ترك أحد العاملين الباب مفتوحاً دون مراقبة. وجلست المسنّة في العراء ليجتمع عليها النمل الناري، مغطّياً وجهها وفروة رأسها وظهرها وسائر جسدها بأكثر من 1,000 لدغة مؤلمة.

ولعدم قدرتها على الاستغاثة بسبب حالتها الصحية المتقدمة، بقيت السيدة منسية ساعات عدة حتى اكتشف الموظفون الواقعة. ووصف أحد العاملين، في اتصاله بخدمات الطوارئ، كارثية الموقف، قائلاً إن النمل غطّى جسدها بالكامل، متسبباً في انتفاخات حادة.

ونُقلت الضحية إلى المستشفى مصابة ببثور شديدة وانخفاض حاد في حرارة الجسم والتهاب رئوي، وخضعت للعلاج بالمضادات الحيوية والستيرويدات لمدة ثمانية أيام قبل أن تفارق الحياة.

وإثر الحادثة، أقامت العائلة دعوى قضائية تتهم فيها الإدارة بالإهمال والقتل الخطأ وانتهاك قوانين رعاية المسنين، مطالبة بتعويضات مالية. ووصفت الابنة جان بويس شعورها بالرعب الشديد إزاء ما حدث، بينما اعتبر محامي العائلة نيت هيوجي الواقعة «أسوأ قضية إساءة معاملة لكبار السن» صادفته طوال مسيرته القانونية المستمرة منذ 25 عاماً. وفي المقابل، اكتفى متحدث باسم شركة «هارموني سينيور سيرفيسز» بتقديم التعازي للعائلة، رافضاً التعليق على تفاصيل الحادثة نظراً لوجود دعوى قضائية منظورة.