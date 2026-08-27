لقي 3 منقبين عن الذهب مصرعهم إثر انهيار بئر منجمية يبلغ عمقها 20 مترًا في مدينة موتاري الواقعة شرق زيمبابوي بالقرب من الحدود مع موزمبيق.

وأكد المتحدث باسم الشرطة في زيمبابوي بول نياتي في تصريح اليوم أن 3 منقبين عن الذهب لقوا حتفهم عندما انهارت بئر منجمية يبلغ عمقها نحو 20 مترًا أثناء عملهم داخلها.

وتأتي هذه الوفيات الجديدة لتفاقم حصيلة الحوادث في قطاع التعدين الحرفي والتعدين صغير النطاق في زيمبابوي، حيث لا تزال انهيارات الآبار والسقوط وممارسات التعدين الخطرة الأخرى تشكل مصدر قلق كبير.

ويسهم قطاع التعدين عمومًا بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فيما يشكل التعدين الحرفي محركه الرئيسي على أرض الواقع، إذ يعمل ما بين 500 ألف ومليون ونصف المليون شخص مباشرةً في مواقع التعدين.