يتجه تطبيق «واتساب» إلى تعزيز حماية حسابات مستخدميه، عبر تطوير نظام المصادقة بخطوتين، في خطوة تمنح المستخدمين خيارات أوسع لتأمين حساباتهم أمام محاولات الاختراق والاستيلاء عليها.

ويتيح التحديث استخدام كلمة مرور أطول وأكثر تعقيداً، تجمع بين الأحرف والأرقام والرموز، بدلاً من الاعتماد فقط على رمز PIN المكوّن من 6 أرقام، ما يضيف طبقة حماية إضافية عند محاولة الوصول إلى الحساب.

وتأتي الخطوة ضمن جهود «واتساب» المستمرة لتطوير أدوات الأمان، خصوصاً مع اعتماد ملايين المستخدمين على التطبيق في المحادثات الشخصية والمهنية وتبادل الملفات والمعلومات، الأمر الذي يجعل الحسابات هدفاً لمحاولات الاحتيال الإلكتروني.

ويمنح النظام الجديد المستخدم مساحة أكبر لاختيار بيانات تحقق يصعب تخمينها، ما قد يحد من فرص الوصول غير المصرح به، مع استمرار أهمية تجنب مشاركة رموز التحقق أو كلمات المرور مع الآخرين.

ويعكس التحديث تصاعد اهتمام منصات التواصل وتطبيقات المراسلة بتعزيز حماية الحسابات، في ظل تطور أساليب الاحتيال الرقمي ومحاولات سرقة الحسابات، وتحول إجراءات الأمان الإضافية إلى عنصر أساسي في حماية الهوية الرقمية للمستخدمين.