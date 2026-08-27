تُوّج فريق هيئة الهلال الأحمر السعودي بكأس العالم للإسعافات الأولية، محققًا إنجازًا عالميًا يعكس كفاءة الكوادر الوطنية وتميزها في مجالات الإسعافات الأولية والتوعية المجتمعية.

وجاء تتويج الفريق خلال منافسات البطولة التي أقيمت في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس 2026، بمشاركة فرق من جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر من مختلف أنحاء العالم، ونُظمت بالتعاون بين الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC) ومنظمة DIHAD Sustainable Organisation.

وحقق الهلال الأحمر السعودي المركز الأول في تحدي التوعية المجتمعية، إلى جانب حصوله على المركز الثاني في تحدي الابتكار في الإسعافات الأولية والإنعاش، والمركز الثالث في تحدي الاستجابة للإسعافات الأولية المبنية على السيناريوهات.

وتعكس المشاركة المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الهيئة في تطوير قدراتها الإسعافية والإنسانية، كما أتاحت تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الدولية وتطوير مهارات الكوادر الوطنية، بما يسهم في رفع جودة البرامج التدريبية والتوعوية، وتعزيز جاهزية المجتمع للتعامل مع الحالات الطارئة.

كما أسهمت المشاركة في إبراز التجربة السعودية في مجال الإسعافات الأولية، وتعزيز حضور الهيئة في منظومة العمل الإنساني الدولي، ودعم جهود المملكة في نشر ثقافة الإسعافات الأولية وحماية الأرواح.