أعلنت منصة التواصل الاجتماعي «بلوسكاي» (Bluesky) زيادة الحد الأقصى لطول مقاطع الفيديو المسموح بنشرها إلى 10 دقائق، في خطوة إستراتيجية تستهدف تعزيز المحتوى المرئي واستقطاب صناع المحتوى في مواجهة المنصات المنافسة.

وشملت التحديثات الجديدة حزمة من التسهيلات التقنية لرفع كفاءة تجربة المستخدم على المنصة:

زيادة المدة وحجم الملفات: رفع الحد الأقصى لزمن الفيديو من 3 دقائق إلى 10 دقائق، مع إمكانية رفع ملفات ضخمة تصل إلى 300 ميغابايت.

سرعة المعالجة: تسريع عمليات رفع الفيديوهات بمعدل يتراوح بين مرتين إلى 3 مرات مقارنة بالسابق.

دعم منظومة (AT Protocol): إتاحة الميزة الجديدة لكافة التطبيقات المستندة إلى البرتوكول نفسه مثل «Bluescreen» و«Reelo» و«Skylight».

ويتطابق الحد الزمني الجديد لـ«بلوسكاي» مع المدة المتاحة على تطبيق «تيك توك» للتسجيل المباشر، بينما يتفوق على منصة «ثريدز» المملوكة لشركة «ميتا» والتي تتيح مقاطع حتى 5 دقائق فقط. وفي المقابل، تكتفي منصة «إكس» بـ140 ثانية للحسابات المجانية، بينما تمنح للمشتركين المدفوعين رفع فيديوهات تمتد لعدة ساعات.

وتأتي هذه الخطوة من «بلوسكاي» كسعي حثيث لإنعاش قاعدة مستخدميها النشطين وتنشيط التفاعل، عقب تقارير كشفت عن تراجع حركة المرور على المنصة بنسبة تجاوزت 25% على أساس سنوي.