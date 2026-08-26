في مفاجأة تغذوية تخالف الشائع، أعلنت أخصائية التغذية الروسية فيرونيكا غوساكوفا أن طهي الطماطم وهرسها يحولها إلى سلاح طبيعي فتاك لحماية القلب، وتجديد الخلايا، وخفض معدلات الوفيات.

تعتمد هذه الفوائد الاستثنائية على تركيز مادة «الليكوبين»، وهي الصبغة الحمراء التي تُعد أقوى مضادات الأكسدة الكاروتينوئيدية في الطبيعة:

حماية الأوعية الدموية: تمنع تلف الخلايا وتدعم الكفاءة التشغيلية للجدران الداخلية للأوردة والشرايين، ما يضعها حالياً تحت مجهر أبحاث «طول العمر ومكافحة الشيخوخة».

وقاية خاصة للرجال والبشرة: يقلل الاستهلاك المنتظم لـ«الليكوبين» من مخاطر إصابة الرجال بسرطان البروستاتا، مع توفير حماية جدارية للبشرة ضد الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

سر النظام المتوسطي: تُشكل الطماطم العمود الفقري للنظام الغذائي المتوسطي، وهو النمط الأكثر ارتباطاً علمياً بالصحة المستدامة وطول العمر.

لماذا تتفوق صلصة الطماطم على الثمار الطازجة؟

أوضحت غوساكوفا أن الاستفادة القصوى من مادة «الليكوبين» لا تتحقق عند تناول الطماطم النيئة، بل تتضاعف عند تعرضها للحرارة والهرس: