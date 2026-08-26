في قرار جريء يعكس رهاناً مختلفاً على مستقبل التكنولوجيا، رفض باحثان بارزان في الذكاء الاصطناعي عرضاً استثمارياً مغرياً للانضمام إلى مشروع «بروميثيوس» المدعوم من مؤسس أمازون الملياردير جيف بيزوس، وفضّلا تأسيس شركتهما الخاصة لتطوير نظام ذكاء اصطناعي ثوري يبتعد عن تقليد روبوتات المحادثة مثل «شات جي بي تي»، ويركز على محاكاة قوانين الفيزياء وتطورها عبر الزمن.

وكشفت الوثائق وسجلات اللقاءات عن العرض الضخم الذي قدّمه المستثمر فيك باجاج بالشراكة مع جيف بيزوس للزوجين الدكتورة أنيما أناندكومار وزوجها بنديكت ينيك للالتحاق بمشروع «بروميثيوس»:

حصة وراتب استثنائي: تضمن العرض منح الزوجين حصة 35% من المشروع، وراتباً سنوياً مشتركاً يصل إلى مليوني دولار بعد أول ثلاثة أشهر.

تمويل بالمليارات: كان المشروع يستند إلى جولات تمويل ملتزم بها تتجاوز ملياري دولار، قبل أن يجمع المشروع لاحقاً 12 مليار دولار في يونيو 2026.

القرار الاستقلالي: فضّل الباحثان التمسك بشركتهما «Accelerated Understanding» لتطوير رؤيتهما المستقلة القائمة على محاكاة الطبيعة بدلاً من النصوص.

وبينما تعتمد النماذج اللغوية (مثل غوغل وأنثروبيك) على التنبؤ بالكلمة التالية في النص، يعتمد النموذج الجديد على تقنية «المشغلات العصبية» (Neural Operators) لمعالجة العالم الفيزيائي:

قدرة استيعاب خيالية: نجح النموذج في اختباراته الأولى في معالجة 5 تريليونات عنصر بيانات ضمن طلب واحد، وهو رقم يزيد بنحو 5 ملايين مرة عن طاقة النماذج اللغوية التقليدية.

أبعاد مكانية وزمنية: يتعامل النظام مع البيانات الممتدة عبر 3 أبعاد مكانية بالإضافة إلى بُعد زمني، لتوقع كيفية تغير الأنظمة الفيزيائية وتطورها.

الذكاء المتمحور حول الطبيعة: أوضحت أناندكومار (الأستاذة في معهد كالتيك) أن النظر للذكاء عبر اللغة يضع الإنسان في المركز، بينما وضع الفيزياء في المركز يجعل التكنولوجيا تتمحور حول الطبيعة وقوانينها.

وتستهدف الشركة توظيف نموذجها في القطاعات الصناعية والهندسية الكبرى بدلاً من إطلاق برنامج محادثة للمستخدم العادي: