بينما ينصب الاهتمام الأكبر لدى أغلب النساء على بشرة الوجه للوقاية من علامات تقدم السن، تظل اليدان المنطقة الأكثر عرضة للإهمال، على الرغم من أنهما أول ما يكشف العمر الحقيقي بدقة. ومع مرور السنوات، يفقد الجلد مرونته وتنكمش الطبقات الدهنية تحته، لتظهر الخطوط والتجاعيد والتصبغات التي يصعب إخفاؤها.

وأكدت اختصاصية أمراض الجلد الدكتورة رولا الدهيبي أن جلد اليدين يتأثر سريعاً بالعوامل الخارجية، مما يؤدي إلى تسريع تلف الكولاجين وظهور علامات الشيخوخة عليه أسرع من أي منطقة أخرى في الجسم.

أوضحت الدكتورة الدهيبي أن التعرّض المستمر للأشعة فوق البنفسجية هو المتهم الأول في تلف جلد اليدين. ومن أبرز الأسباب التي يغفل عنها الكثيرون: قيادة السيارة يومياً.

تعرض ظهر اليدين لأشعة الشمس المباشرة عبر زجاج السيارة لفترات طويلة يُعد سبباً رئيسياً لظهور التصبغات والتجاعيد في يد واحدة أكثر من الأخرى لدى كثير من الأشخاص.

وتتنوع أعراض الشيخوخة بين بروز الخطوط وجفاف الجلد الشديد، وصولاً إلى ظهور بقع شمسية بنية وتقرّنات دهنية تمنح الجلد ملمساً خشناً ومظهراً متقدماً في السن.

وتتحدد خطوات الحماية والعلاج بحسب طبيعة المشكلة الجلدية وفق التوصيات الطبية التالية: