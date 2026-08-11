في واحدة من أغرب حوادث السرقة التي شهدتها ولاية ويسكونسن الأمريكية، نجحت امرأة في التسلل إلى محطة إطفاء وسرقة شاحنة دون أن ينتبه لها أحد، لكن «طلب الطعام» عبر جهاز اللاسلكي التابع للقسم كان الكفيل بإنهاء مغامرتها وسقوطها في قبضة الشرطة.

بدأت الكواليس عندما استغلت إميلي فير (36 عاماً) غفلة رجال الإطفاء بمحطة «بليزانت برايري»، لتتسلل إلى شاحنة صغيرة تابعة للإدارة في ساعة متأخرة من الليل.

وأظهرت تسجيلات المراقبة المتهمة وهي تدخل المركبة بكل هدوء، وتشغل أضواء الطوارئ، قبل أن تنطلق بها بعيداً عن المحطة دون أن يلاحظها الطاقم الموجود بالداخل.

وبينما كانت فرق البحث تحاول تتبع الشاحنة المختفية، تفاجأ رجال الإطفاء ببدء استلام إشارات صوتية من الشاحنة المسروقة، حيث ظهر صوت امرأة يتمتم بكلمات غير واضحة عبر جهاز اللاسلكي.

ولم تمضِ لحظات حتى قطعت المرأة التمتمة بسؤال مباشر عبر أجهزة القسم: «أنا جائعة، هل لديكم طعام هناك؟»، ليتحول طلب الطعام إلى دليل قاطع مكن السلطات من تتبع موقع الإشارة وحصر مكان الشاحنة.

وعثرت الدوريات الأمنية على الشاحنة المسروقة داخل مرآب تابع لإدارة الأشغال العامة قبيل الساعة الواحدة صباحاً. وأظهرت لقطات كاميرا أحد الضباط المتهمة وهي تحاول قيادة الشاحنة للخلف فور اقتراب الدورية، قبل أن يجبرها الضابط على التوقف والاستسلام.

وتواجه إميلي فير حالياً تهمة جنائية تتعلق باستخدام مركبة دون موافقة مالكها، مع عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة 6 سنوات أو غرامة مالية تبلغ 10 آلاف دولار.