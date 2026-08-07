شهد تطبيق «واتساب» طرح تحديث جديد يضم مجموعة من المزايا التي تستهدف تحسين تجربة الاستخدام عبر الهواتف والأجهزة اللوحية والحواسيب، مع توسيع وظائف التطبيق بما يتجاوز المراسلة التقليدية.

ويتيح التحديث للمستخدمين إنشاء حساب «واتساب» مباشرة من أجهزة iPad دون الحاجة إلى ربطه بهاتف ذكي، ما يمنح مستخدمي الأجهزة اللوحية مرونة أكبر في إدارة حساباتهم والاستفادة من جميع مزايا التطبيق. كما عزّز «واتساب» تجربة الاستخدام داخل السيارات عبر نظامَي «Apple CarPlay» و«Android Auto»، إذ أصبح بالإمكان الاستماع إلى الرسائل والرد عليها، وإجراء المكالمات، والوصول إلى جهات الاتصال من شاشة السيارة باستخدام الأوامر الصوتية. وشمل التحديث أيضاً دعم فتح ملفات PDF داخل نسختَي الويب وسطح المكتب، مع توفير أدوات بسيطة لإضافة الملاحظات وتحديد النصوص، بالتعاون مع «Adobe Acrobat»، دون الحاجة إلى استخدام تطبيقات خارجية.

وفي جانب التفاعل، أضاف «واتساب» إمكانية مشاركة الأغاني مباشرة من منصتَي «Apple Music» و«Spotify» إلى «الحالة»، بما يمنح المستخدمين وسيلة جديدة لمشاركة اهتماماتهم الموسيقية مع الأصدقاء.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود «ميتا» لتطوير «واتساب» وتحويله إلى منصة أكثر تكاملاً تدعم التواصل والإنتاجية عبر مختلف الأجهزة.