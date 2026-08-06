أصيب 25 شخصاً بينهم 10 إصابات خطرة إثر حادثة تصادم ترام بمدينة جيلزنكيرشن غرب ألمانيا.

وأفادت الشرطة الألمانية أن تراماً مخصصاً لتدريب السائقين توقف فجأة في وسط المدينة بالقرب من ملعب فيلتينس أرينا ما أدى إلى اصطدام الترام الذي كان يسير خلفه، مضيفةً أنه وفقاً للمعطيات الحالية، أصيب سبعة من بين المصابين الـ25 بجروح خطيرة، ولا يستبعد وجود خطر على حياة ثلاثة آخرين.

وأشارت الشرطة إلى أن سبب التوقف المفاجئ لترام التدريب في الشارع الرئيسي لا يزال قيد التحقيق، مبينة أن فريقاً متخصصاً في توثيق حوادث المرور موجود في موقع الحادثة إلى جانب عدد من سيارات الإسعاف.

وبقيت المنطقة المحيطة بمكان الحادثة مغلقة حتى بعد مرور ساعات على الحادثة التي وقعت ظهراً، واستمر توقف حركة الترام في الاتجاهين بالكامل حتى الساعة الرابعة عصراً التي أعيد فيها فتح أحد مساري الطريق، بينما ظل المسار المؤدي إلى وسط المدينة مغلقاً لفترة أطول بسبب أعمال رفع الترامين المتضررين.