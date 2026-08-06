خلصت دراسة علمية حديثة إلى أن التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية ضاعف احتمالات الظروف الجوية التي ساهمت في اندلاع حرائق الغابات واسعة النطاق في كندا هذا الصيف، والتي تسببت في انتشار سحب كثيفة من الدخان امتدت إلى مناطق واسعة داخل الولايات المتحدة، وأثرت في جودة الهواء بمئات المدن.

وأوضحت الدراسة، التي أعدها تحالف «وورلد ويذر أتريبيوشن» (World Weather Attribution)، المتخصص في تحليل تأثير التغير المناخي على الظواهر الجوية المتطرفة، أن ارتفاع درجات الحرارة العالمية الناتج عن حرق الفحم والنفط والغاز عزز من فرص حدوث الظروف الملائمة لاندلاع الحرائق، خصوصا في مقاطعتي أونتاريو والأقاليم الشمالية الغربية، اللتين شهدتا هذا العام موجة حرائق واسعة النطاق.

ووفقاً للباحثين، فإن الظروف المناخية التي تؤدي إلى جفاف التربة والغطاء النباتي، وتجعل الغابات أكثر قابلية للاشتعال، أصبحت تتكرر بوتيرة أعلى بكثير مما كانت عليه في الماضي.

ففي الأقاليم الشمالية الغربية يُتوقع تكرار هذه الظروف كل عامين إلى ستة أعوام، بينما تتكرر في أونتاريو كل ستة إلى خمسة عشر عاماً، في حين كانت تحدث، لولا تأثير الاحترار العالمي، مرة واحدة تقريباً كل أربعة عقود أو أكثر.

وتشهد كندا حالياً نحو 700 حريق غابات لا تزال مشتعلة، التهمت نحو 3.8 مليون هكتار، معظمها في الغابات الشمالية الشاسعة التي تمتد عبر البلاد، وهي من أكبر النظم البيئية الحرجية في العالم.

ورغم أن حرائق الغابات تُعد جزءاً من الدورة الطبيعية للغابات الكندية، فإن الباحثين يؤكدون أن التغير المناخي أدى إلى زيادة شدتها واتساع نطاقها.

وقال الباحث في الظواهر الجوية المتطرفة بكلية إمبريال في لندن وأحد المشاركين في الدراسة ثيودور كيبينغ، إن كندا تشهد منذ عام 2023 «مرحلة مختلفة جذرياً» من حيث حجم الحرائق واتساعها.

وأضاف أن الانتشار الجغرافي الواسع للحرائق يؤكد أن إجراءات الوقاية وإدارة الغابات، رغم أهميتها، لم تعد كافية وحدها، داعياً إلى تسريع التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري للحد من تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلاً.

وتأتي الدراسة بعد أيام من تقرير آخر أصدره الفريق نفسه، خلص إلى أن التغير المناخي لعب دوراً أكبر في موجة الحرائق القياسية التي اجتاحت إسبانيا وفرنسا، وأدت إلى تنفيذ أكبر عملية إجلاء مدني تشهدها فرنسا في زمن السلم بسبب حرائق الغابات.

وقالت العالمة فريدريكه أوتو، المشاركة في إعداد الدراسة، إن النتائج أصبحت تتكرر في مختلف أنحاء العالم، مشيرة إلى أن الأدلة العلمية تؤكد أن الاحترار العالمي يجعل حرائق الغابات أكثر تكراراً واتساعاً وصعوبة في السيطرة عليها.

وفي المقابل، وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انتقادات إلى كندا، متهماً إياها بعدم السيطرة على الحرائق، وقال إن الولايات المتحدة تتعرض لـ«هواء ملوث وغير صحي» قادم من الشمال، ولوّح باتخاذ إجراءات ضد أوتاوا، من بينها فرض رسوم جمركية جديدة.

إلا أن عدداً من العلماء انتقدوا هذه التصريحات، موضحين أن معظم الغابات الشمالية الكندية تقع في مناطق برية نائية يصعب إدارتها أو السيطرة على الحرائق فيها، كما أن تغير المناخ هو نتيجة لانبعاثات تراكمية عالمية، وتعد الولايات المتحدة تاريخياً أكبر مصدر لها.

ولا تزال الحرائق مستمرة في عدة مقاطعات كندية، حيث أصدرت السلطات في مقاطعة بريتيش كولومبيا أوامر بإجلاء نحو 8 آلاف شخص، محذرة من ظروف وصفتها بأنها «شديدة الخطورة وسريعة الاشتعال»، في وقت تواصل فيه فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على النيران والحد من توسعها.