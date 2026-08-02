أظهرت دراسة علمية حديثة أن الحدّ من تناول السكر خلال أول عامين من العمر قد يرتبط بصحة أفضل للدماغ في مراحل لاحقة من الحياة، إذ بيّنت النتائج أن الأشخاص الذين خضعوا لتقنين السكر في طفولتهم المبكرة كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى 23%.

واعتمد الباحثون في جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا على تحليل بيانات نحو 65 ألف مشارك ضمن مشروع «البنك الحيوي في المملكة المتحدة»، بهدف استكشاف العلاقة بين استهلاك السكر في السنوات الأولى من العمر وصحة الدماغ عند التقدم في السن.

وأوضح الباحث جياتشن تشنغ أن النتائج تشير إلى أن تقليل السكر في المراحل المبكرة جدًا قد يحمل فوائد طويلة الأمد للدماغ، لكنه شدد على ضرورة إجراء المزيد من الدراسات لفهم آليات هذا الارتباط بشكل أدق.