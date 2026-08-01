حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية من استمرار موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد؛ حيث تواصل درجات الحرارة ارتفاعها اليوم في العديد من المناطق الواقعة شرق وغرب اليابان.

وأفادت الهيئة -وفقًا لهيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)- بأن درجات الحرارة اقتربت من 40 درجة مئوية في منطقتي «توكاي» و«كيوشو»، فيما سجلت درجة الحرارة العظمى في العاصمة «طوكيو» 36.5 درجة مئوية، محذرة من ضربات الشمس في 30 محافظة من أصل 47، وذلك في المناطق الممتدة من منطقة «كانتو» في الشرق إلى منطقة «كيوشو» ومحافظة «أوكيناوا» في الجنوب الغربي.

وأوصت الهيئة المواطنين بتجنب البقاء في الخارج لفترات طويلة واستخدام مكيفات الهواء وشرب كميات كافية من السوائل.