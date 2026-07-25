في فاجعة مروعة حبست أنفاس الشارع السوري وتحولت إلى كابوس حقيقي، أسفرت حادثة سير كارثية وقعت صباح اليوم (السبت) عن مقتل وإصابة عشرات المسافرين على الطريق الواصل بين دمشق ودير الزور، مما استدعى تدخلاً جوياً عاجلاً من الجيش لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

أطلقت الحادثة المأساوية حالة استنفار قصوى بين كافة الأجهزة الطبية والعسكرية والأمنية، لانتشال الضحايا من موقع الاصطدام الدامي الذي أحدث حالة عارمة من الفزع.

ووقعت الحادثة جراء اصطدام حافلة ركاب كبيرة في المنطقة الصحراوية الواقعة بين مدينتي السخنة وتدمر على طريق دير الزور–دمشق:

حصيلة دموية: أكد مدير الإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة السورية الدكتور نجيب النعسان، أن حصيلة الحادثة المبدئية بلغت 35 وفاة و30 مصاباً بجروح متفاوتة الخطورة.

استنفار الدفاع المدني: دفع الدفاع المدني السوري بفرق الإنقاذ من مركز تدمر، مع طلب مؤازرة عاجلة من مراكز دير الزور للتعامل مع ضخامة الحادثة وتقطيع الحديد لإنقاذ المحتجزين.

إخلاء جوي لإنقاذ الحالات الحرجة

أمام هول الفاجعة وصعوبة موقع الحادثة على الطريق الصحراوي، دخلت وزارة الدفاع السورية على خط الأزمة بشكل مباشر:

إنزال جوي طارئ: أرسلت وزارة الدفاع السورية عدداً من الحوامات العسكرية إلى موقع الحادثة للمشاركة في عمليات الإخلاء الطبي السريع.

نقل فورس للمشفى العسكري: جرى نقل الوفيات والجرحى بحالة خطرة جواً وبراً إلى مشفى حمص العسكري والمستشفيات المجاورة لتلقي العلاجات الفورية.

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية السورية عبر معرفاتها الرسمية أن فرق الإسعاف والجهات المختصة سارعت للانتشار بموقع الحادثة وتنظيم حركة المرور، بينما تواصل الكوادر الطبية سباقاً مع الوقت للتعامل مع الإصابات الحرجة وتحديد ملابسات وتفاصيل هذه الكارثة المرورية.