اختتم في الصين برنامج التدريب الإعلامي الدولي ضمن مبادرة التنمية العالمية (GDI)، بمشاركة 34 إعلامياً يمثلون 20 دولة، في برنامج مكثف جمع بين المحاضرات المتخصصة والزيارات الميدانية لعدد من أبرز المؤسسات الإعلامية والتقنية.

واطلع المشاركون على تجربة مجموعة الصين للإعلام (CMG)، وآليات إنتاج المحتوى متعدد المنصات، إلى جانب زيارة مقر CGTN والتعرف على نماذج توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في صناعة الأخبار. كما شملت الزيارات شركة Tencent للاطلاع على تطبيقات التقنيات الرقمية في الإعلام والاتصال، إضافة إلى جامعة الصين الزراعية، حيث استعرض الباحثون مشاريع الاستدامة والحياد الكربوني المدعومة بالتقنيات الحديثة.



الزميل عبدالعزيز الشهري

وتضمن البرنامج لقاءات وحوارات مع خبراء وإعلاميين ومسؤولين صينيين حول التحولات التي يشهدها قطاع الإعلام، ودور الابتكار والتقنيات الحديثة في تطوير المحتوى وتعزيز التعاون الإعلامي بين الدول.

«عكاظ» الوحيدة خليجياً

وشاركت صحيفة عكاظ في البرنامج ممثلة بالزميل عبدالعزيز الشهري، لتكون الصحيفة الخليجية الوحيدة المشاركة في هذا البرنامج الدولي، في حضور يعكس اهتمامها بالانفتاح على التجارب الإعلامية العالمية، ومواكبة أحدث الممارسات المهنية والتقنية في صناعة الإعلام، وتعزيز حضورها في المحافل الإعلامية الدولية.



الزميل عبدالعزيز الشهري

وأكد المشاركون أن البرنامج أتاح مساحة لتبادل التجارب المهنية بين إعلاميين من ثقافات متعددة، وأسهم في بناء جسور تواصل مهني، وإثراء النقاش حول مستقبل الإعلام في ظل التطورات التقنية المتسارعة.

واختُتم البرنامج بحفل تكريم للمشاركين، حيث تسلّم الزميل عبدالعزيز الشهري شهادة المشاركة وتكريم صحيفة عكاظ، تقديراً لمشاركتها في البرنامج، مع التأكيد على أهمية استمرار التعاون وتبادل الخبرات بما يدعم الشراكات الإعلامية الدولية ويعزز الحوار بين الشعوب.



الزميل عبدالعزيز الشهري أمام مبنى مجموعة الصين للإعلام (CMG)