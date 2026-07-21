في حكم قضائي حاسم يعزز الردع العام، أيدت الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف في الكويت أحكام السجن الصادرة بحق عصابة نيجيرية نفذت عملية سطو درامية وسرقة محل صرافة في منطقة «المهبولة»، باستعمال سلاح وهمي ومخطط محكم لتوزيع الأدوار وإخفاء الأموال المسروقة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة الكويتية كواليس الجريمة والأدوار التي تقاسمها المتهمون الخمسة للسيطرة على محل الصرافة ونهب أمواله:

التهديد بالسلاح المزيف: اقتحم المتهم الثاني محل الصرافة شاهراً «مسدساً مزيفاً» لإرهاب العاملين وشل قدرتهم على المقاومة أو الاستغاثة.

الاستيلاء والتنفيذ: مكن المتهم الأول زميليه (الثالث والرابع) من الدخول والاستيلاء السريع على المبالغ المالية الموجودة داخل الصرافة.

إخفاء المسروقات والتمويل: اقتصر دور المتهم الخامس على الاشتراك والاتفاق المسبق، وتولي مهمة إخفاء الأموال المسروقة وتزويد بقية عناصر العصابة بالحصيلة المالية الناجمة عن الجريمة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد، وعضوية المستشارين متعب العارضي وسعود الصانع، ليؤيد كلياً قرار محكمة الجنايات الأولية: