في مشهد سينمائي خارج من قلب أفلام هوليوود ليتحول إلى واقع ملموس، أثار شاب هندي يدعى «شاداب» إعجاباً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما قرر ارتداء زي البطل الخارق الشهير «سبايدرمان» (الرجل العنكبوت)، ليس لمحاربة الأشرار، بل لإنقاذ سكان مدينته من الغرق ومساعدتهم على تجاوز أزمة السيول والفيضانات.

شهدت مدينة «بهيواندي» الواقعة في ولاية ماهاراشترا الهندية، هطول أمطار موسمية غزيرة بشكل غير مسبوق، ما أدى سرياعاً إلى تراكم مياه الأمطار وتحول الشوارع الحيوية إلى بحيرات راكدة، تسببت في شلل تام لحركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين.

وأمام حالة الإحباط الشديد التي عاشها الأهالي جراء تأخر الأجهزة البلدية والجهات المختصة في التعامل مع الكارثة وسحب المياه، قرر شاداب ألا يقف مكتوف الأيدي، واختار طريقة مبتكرة ومبهجة للتدخل وصنع الفارق بنفسه.

«الرجل العنكبوت» ينظم المرور وينقذ المارة

أظهرت لقطات حصدت ملايين المشاهدات الشاب «شاداب» وهو يرتدي زي «سبايدرمان» الكامل وسط المياه التي غمرت الطرقات، حيث أخذ على عاتقه المهمات التالية:

تنظيم حركة السير: توجيه السيارات والمركبات وسط الشوارع المغمورة لتفادي غرق المحركات أو السقوط في حفر مخفية.

إنقاذ وإعانة المارة: مساعدة كبار السن والأطفال على عبور الطرقات المبتلة بأمان.

محاولات تصريف المياه: العمل بيديه على إزالة العوائق والقمامة الراكدة التي تسد مجاري التصريف لتسريع جفاف الشوارع.

ولم تقتصر مبادرته على الدعم العملي فحسب، بل حرص «سبايدرمان الهندي» على نشر أجواء إيجابية وكسر حالة التوتر؛ فكان يحيي المارة ويصافح الأطفال ويلتقط الصور معهم، محولاً الموقف العصيب إلى لقطة إنسانية مبهجة.

وفي تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء الهندية «ANI»، أوضح شاداب أن فكرته نبعت من استلهامه للشخصية الخيالية التي طالما ارتبطت بتقديم العون للضعفاء. وأضاف قائلاً: «عندما لاحظت غياب الجهات البلدية تماماً عن الموقع، قررت أن أحول القصة الخيالية إلى واقع ملموس لدعم أهالي مدينتي، فالقوة الحقيقية لأي إنسان تكمن في قدرته على مساعدة الآخرين».

ولاقت هذه المبادرة التطوعية الفريدة موجة عارمة من الإشادات عبر الفضاء الرقمي، حيث اعتبر المغردون أن شاداب أثبت للجميع أن الأبطال الخارقين لا يحتاجون إلى قوى سحرية، بل إلى قلب نابغ بالإنسانية والرغبة في العطاء.