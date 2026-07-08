فُقد الاتصال بطائرة شحن تابعة لشركة «K2 Airways» الباكستانية كانت في طريقها من الشارقة إلى كراتشي، وعلى متنها خمسة من أفراد الطاقم، بعد تعرضها لحادث فوق بحر العرب.

وأعلنت هيئة المطارات الباكستانية أن الطائرة -وهي من طراز بوينغ 737- أبلغت مركز المراقبة الجوية في كراتشي عند الساعة 9:18 مساءً بوجود خلل في نظام الملاحة، قبل أن تُظهر شاشات الرادار هبوطًا سريعًا للطائرة مع تغير مفاجئ في مسارها، ثم انقطع الاتصال بها على بعد نحو 155 ميلًا بحريًا غرب مدينة كراتشي.

وعقب الحادث، فعّلت السلطات مركز تنسيق الإنقاذ، وأطلقت عملية بحث واسعة في بحر العرب بمشاركة هيئة الطيران المدني، والبحرية، والقوات الجوية الباكستانية، إلى جانب سفينة تابعة لشركة الشحن الوطنية الباكستانية.