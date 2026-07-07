تحول مركز تجاري مزدحم في مدينة تورنتو الكندية إلى مسرح لحادث مأساوي، بعدما لقي رجل مصرعه إثر سقوطه من سلم متحرك في ظروف لا تزال تثير التساؤلات، بينما سارعت السلطات إلى إخلاء الموقع وفتح تحقيق لكشف ملابسات الواقعة.

وأعلنت شرطة تورنتو أنها تلقت بلاغات عن وقوع حادث داخل مركز «ريو كان إمبريز ووك بلازا» في منطقة نورث يورك، لتتوجه على الفور فرق الشرطة والإسعاف إلى الموقع.

وعند وصولها، عثرت الفرق المختصة على رجل مصاب إثر سقوطه من السلم المتحرك، قبل أن يُعلن عن وفاته في مكان الحادث.

وعقب الحادث، أخلت السلطات المركز التجاري وأغلقته مؤقتاً لضمان سلامة الموجودين وإتاحة المجال أمام فرق التحقيق، قبل أن تؤكد الشرطة لاحقاً عدم وجود أي مؤشرات تدل على وقوع جريمة أو شبهة جنائية.

ونقلت قناة «غلوبال نيوز» عن أحد شهود العيان قوله إنه شاهد انتشاراً واسعاً لعناصر الشرطة وفرق الأمن داخل المركز، موضحاً أن عملية الإخلاء جرت بهدوء ودون تسجيل أي حالات هلع بين المتسوقين، الذين غادروا المكان تدريجياً رغم الازدحام.

من جهتها، أعربت الشركة المالكة للمركز التجاري، عن حزنها لوفاة الرجل، مؤكدة تعاونها الكامل مع السلطات المختصة في التحقيق، وقدمت تعازيها لأسرة الضحية، فيما أحالت جميع الاستفسارات المتعلقة بالواقعة إلى شرطة تورنتو.

وفي إطار التحقيقات، أعلنت هيئة المعايير الفنية والسلامة في كندا أنها أخضعت السلم المتحرك لفحص فني، وأظهرت النتائج الأولية عدم وجود أي أعطال ميكانيكية، ما يشير إلى أن الحادث لم يكن ناجماً عن خلل فني.

كما أوضحت وزارة العمل الكندية أنها تلقت إخطاراً بالواقعة، إلا أنها أكدت أن الحادث لا يندرج ضمن اختصاصها، لكونه لا يرتبط ببيئة عمل أو نشاط مهني.

ولا تزال السلطات الكندية تواصل تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، في وقت أثارت الواقعة اهتماماً واسعاً نظراً لحدوثها داخل أحد المراكز التجارية المزدحمة.