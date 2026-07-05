حققت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمدينة مارينا العلمين الأثرية، الواقعة على الساحل الشمالي الغربي، كشفاً أثرياً جديداً تمثل في العثور على 18 مقبرة، إلى جانب عدد من الدفنات السطحية والتوابيت ومجموعة من القطع الأثرية النادرة، في اكتشاف يعزز القيمة التاريخية للمدينة ويكشف المزيد من أسرارها.

وبهذا الكشف يرتفع إجمالي المقابر التي جرى العثور عليها في الموقع منذ اكتشافه عام 1986 إلى 44 مقبرة، كما أسفرت أعمال التنقيب عن الكشف عن امتدادات جديدة للمدينة القديمة وعناصرها المعمارية، بما يؤكد مكانة مارينا العلمين كواحدة من أبرز المدن الساحلية القديمة المطلة على البحر المتوسط، وفق ما أعلنته وزارة السياحة والآثار.

وتضم المكتشفات 11 مقبرة منحوتة بالكامل في الصخر بمتوسط عمق يبلغ ثمانية أمتار، إضافة إلى سبع مقابر سطحية شُيدت بالحجر الجيري. وتميز عدد من هذه المقابر بحالة حفظ استثنائية، إذ عُثر داخلها على فتحات دفن لا تزال مغلقة بألواح حجرية منذ العصور القديمة، ولم تتعرض للفتح أو العبث.

كما كشفت الحفائر عن عدد من الدفنات السطحية المنتشرة في محيط المقابر، وهو ما يعكس تنوع الطبقات الاجتماعية لسكان المدينة آنذاك. وعثر الأثريون أيضاً على بئر مياه أعيد استخدامها لاحقاً لأغراض الدفن، في مؤشر واضح إلى استمرار التأثيرات المصرية القديمة في الطقوس والعمارة الجنائزية خلال العصرين البطلمي والروماني.

وأسفرت أعمال التنقيب عن مجموعة مميزة من اللقى الأثرية، شملت أواني فخارية كاملة وشبه كاملة، وأمفورات، ومسارج، وأطباقاً، إلى جانب مذابح وأحواض من الحجر الجيري، فضلاً عن عناصر معمارية كانت جزءاً من تصميم المقابر، بحسب تصريحات رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار محمد عبدالبديع.

ومن بين أبرز القطع المكتشفة مذبح من الحجر الجيري مخصص لتقديم القرابين، صُممت واجهته على هيئة «الباب الوهمي» المعروف في المعتقدات الجنائزية المصرية القديمة، إضافة إلى تمثال رخامي غير مكتمل يُرجح أنه يجسد الإلهة أفروديت، وشاهد قبر من الحجر الجيري يصور رجلاً جالساً يحمل طائراً، إلى جانب عدد من المدامع الزجاجية، وفق ما أوضحه رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري الدكتور هشام حسين.

وأشارت رئيسة البعثة مديرة المنطقة الدكتورة إيمان عبدالخالق، إلى أن أعمال الحفر أسفرت أيضاً عن اكتشاف تابوت من الغرانيت يبلغ طوله نحو مترين ونصف، لا يزال غطاؤه الأصلي في مكانه، ويضم بداخله بقايا عظمية تخضع حالياً للدراسة العلمية. كما عُثر بالقرب منه على بقايا تمثال لـ«أبو الهول» مصنوع من الجص، وهو ما يعكس استمرار حضور الرموز الدينية والفنية المصرية داخل المدينة خلال العصرين الهلنستي والروماني.

ومن الاكتشافات اللافتة أيضاً العثور على 24 قطعة ذهبية وُضعت داخل أفواه بعض المتوفين فيما يُعرف بـ«اللسان الذهبي»، وهو تقليد ارتبط بالمعتقدات الجنائزية في تلك الحقبة. كما تضمنت المكتشفات قطعة ذهبية على هيئة «عين حورس»، التي تُعد من أبرز رموز الحماية في العقيدة المصرية القديمة.

ووصف وزير السياحة والآثار شريف فتحي، هذا الكشف بأنه يمثل إضافة علمية وأثرية مهمة تسهم في تعميق فهم الهوية الثقافية لسكان مدينة مارينا العلمين القديمة، كما يعيد تسليط الضوء على دورها التاريخي باعتبارها مركزاً حضارياً وثقافياً لعب دوراً محورياً في الربط بين مصر ودول حوض البحر المتوسط.