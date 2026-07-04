في وقت تعيش فيه إسبانيا صدمة مناخية عنيفة وموجات حر متتالية حطمت الأرقام القياسية، لم تعد حماية العمال في الشوارع تقتصر على تقديم الماء ومظلات الشمس. مدينة برشلونة قررت اللجوء إلى التكنولوجيا لحماية الأرواح، وبدأت بالفعل في توزيع أساور ذكية متطورة على العاملين في المناطق المفتوحة، لتكون بمثابة «نظام إنذار مبكر» يتدخل في الثواني الأخيرة قبل حدوث الفاجعة الصحية.

جاءت الخطوة الاستثنائية بعد تقارير مرعبة كشفت تسجيل أكثر من 1000 حالة وفاة زائدة عن المعدلات الطبيعية خلال شهر يونيو وحده، بسبب الارتفاع الجنوني في درجات الحرارة التي ضربت البلاد.

تكنولوجيا تنقذ الأرواح في الشارع

وزعت برشلونة نحو 1400 سوار ذكي على الموظفين الأكثر عرضة للخطر بسبب عملهم تحت لهيب الشمس الحارق، الذين تشمل مهامهم اليومية جهداً بدنياً شاقاً في الهواء الطلق، وهم:

عمال نظافة الشوارع والساحات العامة.

فرق صيانة الإضاءة والشبكات الكهربائية.

عمال الحدائق والمتنزهات العامة.

موظفو قطاع إدارة النفايات.

آلية عمل السوار شديدة الدقة، حيث يقوم الجهاز بمراقبة مستمرة لدرجة حرارة جسم العامل ومؤشراته الحيوية في الزمن الحقيقي. وإذا استشعر السوار أن حرارة الجسم بدأت ترتفع إلى مستويات تشكل خطراً حتمياً على الحياة (مثل التعرض لضربة شمس قاتلة)، يصدر فوراً اهتزازات عنيفة وأصوات إنذار حادة. في تلك اللحظة، يفرض بروتوكول السلامة على العامل التوقف عن العمل فوراً واللجوء إلى أقرب منطقة ظل.

ولم تأت هذه الإجراءات الصارمة من فراغ، فقد شهدت إسبانيا في السنوات القليلة الماضية حوادث مأساوية لوفاة عدد من عمال الشوارع أثناء تأدية واجبهم بسبب الإجهاد الحراري المفرط، ما فجر غضباً شعبياً وأجبر السلطات على تغيير نمط وظروف العمل تماماً.

وأوضح بيب ليمونا منسق الوقاية في دائرة الحدائق والمتنزهات ببرشلونة، لوسائل الإعلام المحلية، أن هذه الأساور هي جزء من خطة شاملة للتكيف مع تغير مناخي بات «حاداً ومتزايداً بشكل مرعب».

وما يزيد الوضع تعقيداً أن هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية أعلنت أن شهر يونيو الماضي كان ثاني أكثر الشهور حرارة منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في تاريخ البلاد، مؤكدة أن المدن الإسبانية تستعد لاستقبال موجة حر ثانية أشد عنفاً تبدأ مع مطلع الأسبوع، ما يجعل هذه الأساور الذكية حائط الصد الأخير بين العمال والموت الصامت تحت أشعة الشمس.