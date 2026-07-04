دعت وزارة السياحة قطاع السياحة والآثار لإبداء الرأي حول مشروع قواعد وجدول المخالفات والعقوبات الخاصة بنشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة في موسم الحج، مع استثناء بعض البنود من المخالفات والعقوبات، على أن تُطبّق القواعد الأساسية على المخالفات غير المشمولة في الجدول الخاص بالموسم. ويُحدَّد النطاق الزمني لتطبيق الجدول من غرة ذي القعدة وحتى منتصف شهر محرم من كل عام، ما لم يصدر خلاف ذلك من الجهة المختصة.



وبحسب المقترح، ففي حال اختلاف العقوبة المالية أو غير المالية بين الجدول الأساسي وجدول موسم الحج، يتم تطبيق الحد الأدنى للعقوبة المالية في جدول موسم الحج إذا كانت المخالفة مكررة لمخالفة وقعت قبل الموسم، وكان الحد الأدنى أعلى من العقوبة السابقة، أما إذا كان أقل فتُضاعف العقوبة الواردة في جدول موسم الحج. وإذا كانت المخالفة خلال الموسم مكررة لمخالفة وقعت في الموسم نفسه، فتُطبّق العقوبة المالية الواردة في جدول موسم الحج مع مضاعفتها، بينما إذا وقعت المخالفة بعد الموسم وكانت مكررة لمخالفة حدثت أثناء الموسم، فيُضاعف الحد الأدنى للعقوبة المالية في الجدول الأساسي وفق مرات التكرار. وفي حال اختلاف العقوبة غير المالية عند التكرار خلال الموسم، تُطبّق العقوبة الواردة في جدول موسم الحج.



الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص



نص المشروع على أنه عند تكرار المخالفة مرتين للمخالفات التي لا تتضمن عقوبة غير مالية، يحق للجنة تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص خلال موسم الحج، وفي حال تكرارها للمرة الثالثة يحق للجنة إلغاء الترخيص. وللجنة كذلك صلاحية مضاعفة آخر عقوبة مالية تم توقيعها على المخالف في مخالفات نظام السياحة، بشرط ألا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة. وفي حال ثبوت ارتكاب مخالفة تدني مستوى النظافة في أربعة عناصر أو أكثر في تقرير واحد، يحق للجنة تطبيق الإغلاق المؤقت الكلي أو الجزئي أو تعليق الترخيص أو الجمع بينهما، وينطبق الأمر ذاته على مخالفة تدني مستوى الصيانة عند ثبوتها في أربعة عناصر أو أكثر.



5 فئات لمرافق الضيافة



صنّف المشروع مرافق الضيافة السياحية إلى خمس فئات: الفئة الأولى تشمل خمس نجوم فاخر، خمس نجوم، غير المرخص، والنزل المؤقتة لموسم الحج؛ الفئة الثانية أربع نجوم، الفئة الثالثة ثلاث نجوم ودرجة أولى، الفئة الرابعة نجمتان ونجمة واحدة واقتصادي، والفئة الخامسة مرافق الضيافة غير المصنفة. كما قسّم المخالفات إلى جسيمة وغير جسيمة، إذ تضم المخالفات الجسيمة 16 مخالفة تراوح غراماتها بين 1000 و50 ألف ريال، منها عدم الإبلاغ فوراً عن أي حادثة يتعلق بالأمن والسلامة (1000–10,000 ريال)، وعدم توفير وحدة بديلة أو إعادة المبالغ عند انقطاع الخدمة لأكثر من ساعتين (10,000–20,000 ريال)، والتعاقد عبر عقود غير موثقة من وزارة الحج والعمرة (50,000 ريال). أما المخالفات غير الجسيمة فتبلغ 19 مخالفة تراوح غراماتها بين 1000 و30 ألف ريال، منها استخدام اسم أو شعار الوزارة دون موافقة (3000–10,000 ريال)، وعدم الاحتفاظ بسجلات التشغيل والصيانة والنظافة خلال مدة الترخيص (1000 ريال)، وعدم تطبيق المعايير الفنية الخاصة بتزويد الوزارة بالبيانات عبر المنصة الوطنية للرصد السياحي (5000–30,000 ريال).