بينما تدير عملك اليومي بتركيز، كادت رشفة قهوة أو كوب ماء طائش أن يتحولا إلى كارثة تقنية تكلفك آلاف الدولارات وضياع ملفاتك للأبد. انسكاب السوائل على الحاسوب المحمول هو الكابوس الأكبر للجميع، لكن ما لا تعرفه هو أن النجاة من هذه الورطة تعتمد كلياً على تصرف واحد في الثواني الأولى!

السر ليس في المسح أو التجفيف السريع، بل في قطع شريان الحياة عن الجهاز قبل أن تصل المادة السائلة إلى قلبه الإلكتروني.

الخدعة المنقذة: حركة الـ «V» المقلوب

بمجرد انسكاب السائل على الجهاز، تخلّ فوراً عن الطرق التقليدية، وجفف يديك سريعاً ثم اتبع خطة الطوارئ هذه:

اضغط بقوة ومطولاً على زر التشغيل حتى تختفي الشاشة تماماً (لا تنتظر إغلاق النظام).

افصل كابل الشاحن فوراً بلمحة عين.

افتح اللابتوب بالكامل واقلبه رأساً على عقب فوق منشفة ليأخذ شكل حرف V مقلوب، هذه الحركة الذكية تجعل الجاذبية تسحب السوائل للخارج بدلاً من تسللها إلى اللوحة الأم والمكونات الحساسة.

فخ «السكر» والمشروبات اللزجة

هناك فرق جوهري بين الماء والقهوة، فإذا كان السائل يحتوي على السكر أو الحليب، فإن جفافه داخل الجهاز سيترك طبقة لزجة تدمر لوحة اللمس والسماعات وتسبب أكسدة وتآكل القطع الداخلية. في هذه الحالة، يتطلب الأمر تدخلاً جراحياً من مركز صيانة متخصص لتنظيف الحاسب بعمق.

ويقع الكثيرون في فخ استخدام مجفف الشعر (الاستشوار) أو وضعه أمام المدفأة لتسريع تجفيفه، وهي جريمة تقنية قد تؤدي إلى إذابة الأزرار البلاستيكية ودفع الرطوبة والماء إلى مناطق أعمق وأخطر بالداخل.

لكن الصواب هو ترك الجهاز مقلوباً في مكان متجدد الهواء لمدة 48 ساعة كاملة دون محاولة تشغيله نهائياً، لتضمن تبخر آخر قطرة رطوبة، قبل أن تعيد بث الروح فيه بأمان.