أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم رحيل مدرب المنتخب الأول رونالد كومان عن منصبه، عقب خروج المنتخب من دور الـ 32 لبطولة كأس العالم 2026 المقامة حالياً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إثر الخسارة أمام المنتخب المغربي بركلات الترجيح.



وأوضح الاتحاد، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، أن كومان لن يجدد عقده بعد انتهاء مشواره في البطولة، مؤكداً أن الخسارة أمام المغرب تمثّل نهاية فترته الثانية على رأس الجهاز الفني لمنتخب هولندا.



وقال كومان: «أنا ممتن للغاية وأود أن أعبر عن تقديري الصادق للإخلاص الذي أظهره جميع من عملوا معي خلال فترتي تدريب المنتخب، وبسبب العلاقة الوثيقة التي جمعتني بالجهاز الفني واللاعبين لفترة طويلة، لم يكن هذا القرار سهلاً».



وتولى كومان تدريب المنتخب الهولندي مجدداً مطلع عام 2023، خلفاً للمدرب لويس فان غال، الذي قاد الفريق إلى الدور ربع النهائي في نسخة كأس العالم FIFA قطر 2022.



وخلال فترته الثانية، قاد المنتخب إلى بلوغ نصف نهائي بطولة أمم أوروبا 2024، إلا أنه لم ينجح في تحقيق أي فوز أمام منتخب مصنف ضمن المراكز الـ 25 الأولى في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».



وكان كومان قد تولى تدريب المنتخب الهولندي للمرة الأولى في فبراير 2018، قبل أن يغادر منصبه في أغسطس 2020 لتولي تدريب برشلونة، ثم عاد مجدداً لقيادة المنتخب في فترته الثانية التي انتهت بخروج المنتخب من كأس العالم 2026، عقب الخسارة أمام المنتخب المغربي بركلات الترجيح.