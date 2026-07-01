سجّلت درجات حرارة سطح المحيطات حول العالم مع بداية فصل الصيف أعلى مستوياتها على الإطلاق في مثل هذا الوقت من العام.

وبلغت القياسات الصادرة عن خدمة «كوبرنيكوس» الأوروبية لمراقبة التغير المناخي في 21 يونيو 20.86 درجة مئوية، بينما سجّلت قياسات خدمة «كوبرنيكوس» البحرية 21 درجة مئوية، متجاوزة بذلك الأرقام القياسية السابقة المسجّلة في اليوم نفسه في عامي 2023 و2024، وكانت خدمة «كوبرنيكوس» لمراقبة التغير المناخي قد سجّلت في العامين الماضيين 20.83 درجة مئوية في هذا التاريخ، فيما سجّلت الخدمة البحرية لـ«كوبرنيكوس» 20.9 درجة مئوية.

وأوضحت «كوبرنيكوس» أن هذا الرقم القياسي كان متوقعًا، بعدما سجلت عدة مناطق بحرية في الأشهر الماضية درجات حرارة مرتفعة بشكل غير معتاد، إلى جانب تأثير ظاهرة «إل نينيو» المناخية الطبيعية الحالية، التي تعزّز آثار التغير المناخي.

وتحدث ظاهرة «إل نينيو» كل عدة أعوام، لا سيما في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ، وتفاقم تداعيات التغير المناخي الناجم عن النشاط البشري. وتتمثّل آثارها في موجات جفاف وفيضانات، خاصة في مناطق نصف الكرة الجنوبي، بينما تبقى آثارها المباشرة على أوروبا محدودة.

وتؤدي المحيطات دورًا أساسيًا في مناخ الأرض، إذ تمتص الجزء الأكبر من الحرارة الإضافية الناتجة عن الاحترار العالمي الناجم عن النشاط البشري.