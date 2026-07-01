تراجعت أسعار الذهب اليوم، بعد أن سجّلت أدنى مستوى لها في سبعة أشهر في الجلسة السابقة، تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 3979.41 دولار للأوقية (الأونصة).

وفقدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 1.1% إلى 3992.70 دولار اليوم.

وتراجع سعر الذهب في الجلسة السابقة إلى 3942.99 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة بالمعاملات الفورية 1.4% إلى 57.75 دولار للأوقية، وتراجع سعر البلاتين 0.6% إلى 1542 دولارا، بعد أن سجّل أدنى مستوى له منذ نوفمبر الماضي، وانخفض

سعر البلاديوم 0.4% إلى 1199.34 دولار.