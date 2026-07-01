خلف أبواب منزل يبدو هادئاً في محافظة الأنبار العراقية، كانت هناك خطة ذكية تُحاك لنهب ملايين الدولارات من أموال الدولة، لكن العيون الحكومية كانت أسرع. فقد نجحت القوات الأمنية العراقية في اقتحام وكر سري يديره متهم خطير، نجح بمفرده في تزييف نظام حكومي كامل، وحصّن نفسه بترسانة عسكرية مرعبة.

العملية بدأت بضربة خاطفة نفذتها قوة من شرطة الحبانية بعد الحصول على موافقات قضائية عاجلة، لتتكشف أسرار الغرف المغلقة التي صدمت المحققين.

وأسفرت عملية تفتيش الدار عن العثور على مطبعة تزوير متكاملة، تضمنت مجوهرات من الأختام والمعاملات الحساسة:

34 ختماً حكومياً مزوراً يخص وزارات ودوائر رسمية وسيادية.

72 معاملة تعويض مفبركة بالكامل كانت في طريقها للصرف بطرق غير قانونية لسرقة مخصصات المتضررين.

لكن النقطة التي حوّلت القضية من فساد مالي تقليدي إلى خطر أمني داهم، هي ما عثر عليه رجال الأمن مخبأً في زوايا المنزل، حيث وضعت القوات يدها على:

كميات من الأسلحة والذخائر الحية.

مواد متفجرة ومستلزمات عسكرية وأجهزة اتصال لاسلكية متطورة.

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الداخلية العراقية إحالة المتهم فوراً إلى الجهات المختصة لبدء تحقيقات موسعة تهدف إلى كشف الشركاء والمستفيدين من هذه الشبكة.

وتأتي هذه الصفعة الأمنية القوية في وقت تشهد فيه العراق انتفاضة كبرى وتطهيراً شاملاً للمؤسسات، أسفر خلال الأيام القليلة الماضية عن الإطاحة بعشرات المسؤولين والشخصيات النافذة المتورطة في قضايا المال العام.