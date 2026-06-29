أعلن وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركوين مولين، أمس (الأحد)، أن على المهاجرين الحاصلين على وضع الحماية المؤقتة في الولايات المتحدة اتخاذ خطوات لتسوية أوضاعهم القانونية أو مغادرة البلاد والعودة إلى دولهم الأصلية.

وأوضح مولين، في تصريحات لشبكة «سي إن إن»، أن الخيارات المتاحة أمام هذه الفئة تتمثل في إما التقدم بطلب للحصول على إقامة دائمة، أو العودة إلى أوطانهم في حال عدم استكمال الإجراءات القانونية للبقاء داخل الولايات المتحدة.

وقال مولين «إما أن تحاولوا ملء الاستمارات والبقاء هنا بموجب ​وضع إقامة دائمة، أو سنساعدكم على العودة إلى أوطانكم».

وأضاف «سنعطيكم تذكرة طائرة، إضافة إلى ⁠نحو 2100 دولار لمساعدتكم على الاستقرار عندما تصلون إلى هناك، لكن وضع الحماية المؤقتة، بحسب ​المحاكم ومثلما يشير اسمه نفسه، ليس وضعاً دائماً».

ويسمح القانون الاتحادي للإدارة الأمريكية بمنح إقامة قانونية مؤقتة ​في الولايات المتحدة للأشخاص الفارين من الحروب أو الكوارث أو ظروف عصيبة أخرى.

وكان هذا الوضع يُجدد في السابق على نحو متعاقب. ورغم التحرك لإنهاء وضع الحماية، فإن وزارة الخارجية تحذر حالياً من السفر إلى كل من ​هايتي وسورية، مشيرة إلى انتشار العنف والجريمة والإرهاب وعمليات الخطف.