أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» تجاوز قيمة الرسوم الحكومية المستردة ضمن مبادرة «استرداد» 143 مليون ريال، استفاد منها أكثر من 5,600 منشأة صغيرة ومتوسطة مؤهلة، فيما بلغ عدد المنشآت المستوفية مبدئياً لشروط الاستحقاق نحو 34 ألف منشأة.

وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق الاستفادة من المبادرة، ودورها في تخفيف الأعباء المالية عن المنشآت الناشئة في مرحلة التأسيس والنمو، إذ تستهدف المبادرة المنشآت التي بدأت نشاطها خلال الفترة من 2024 حتى 2026، وتشمل 10 رسوم وتكاليف حكومية رئيسية.

وتستمر فترة التسجيل حتى نهاية عام 2026، على أن تمتد أعمال صرف المبالغ المستحقة للمنشآت المؤهلة حتى عام 2028، وفق جدولة الدفعات والضوابط المعتمدة.

وأوضحت الهيئة أن المبادرة تُمكّن المنشآت الصغيرة والمتوسطة المؤهلة من استرداد عدد من الرسوم الحكومية وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، من بينها رسوم السجل التجاري، وتراخيص الأنشطة الاقتصادية، واشتراكات الغرف التجارية، واشتراكات البريد السعودي، ورسوم تسجيل براءات الاختراع، إضافة إلى استرداد ما يصل إلى 80% من المقابل المالي للعامل الأجنبي.

وتأتي مبادرة «استرداد» ضمن حزمة البرامج الداعمة للمنشآت خلال سنواتها الثلاث الأولى، بما يُسهم في تحسين السيولة التشغيلية، وتعزيز الاستقرار المالي، ودعم نمو المنشآت واستدامتها.

وأكدت «منشآت» مواصلة صرف مستحقات المنشآت المؤهلة وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة، مع إتاحة التسجيل للمنشآت المؤهلة حتى نهاية عام 2026، داعية أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى التحقق من أهليتهم والتسجيل عبر منصة «استرداد» من خلال الرابط: https://estrdad.monshaat.gov.sa/home.