شارك الفنان المصري محمد إمام متابعيه عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» صورة من الأراضي المقدسة، أرفقها بتعليق جاء فيه: «الحمد لله.. يا رب اكتبها لكل مشتاق»، معبراً من خلاله عن دعائه بأن يرزق الله كل من يتمنى زيارة البيت الحرام.

وحظي المنشور بتفاعل من المتابعين الذين تبادلوا عبارات الدعاء والتهنئة، متمنين له القبول، كما عبّر كثيرون عن أمنياتهم بزيارة مكة المكرمة وأداء مناسك العمرة أو الحج.

ويحرص محمد إمام على التواصل مع جمهوره عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، إذ يشارك بين الحين والآخر لقطات من محطات شخصية ومهنية، إلى جانب أخبار أعماله الفنية.

ويأتي هذا المنشور ضمن سلسلة من المشاركات التي ينشرها الفنان خلال فترات متباعدة، محافظاً على حضور متواصل مع متابعيه، الذين يتفاعلون مع ما يقدمه من محتوى متنوع، سواء المرتبط بنشاطه الفني أو المناسبات والمواقف الشخصية التي يختار مشاركتها معهم.