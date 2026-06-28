لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتصعيد عسكري أوسع ضد إيران، معلناً أن القوات الأمريكية استهدفت مواقع عسكرية إيرانية عقب ما وصفه بانتهاك طهران اتفاق وقف إطلاق النار، في وقت أكدت القيادة الوسطى الأمريكية (سنتكوم) تنفيذ ضربات جديدة استهدفت منشآت عسكرية وبنى تحتية مرتبطة بالقدرات الدفاعية الإيرانية.

ترمب: لن نبقى متحفظين إلى الأبد

وقال ترمب، في منشور عبر منصة «تروث سوشال»، إن طائرات أمريكية قصفت مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة، إلى جانب مواقع رادار ساحلية، متهماً إيران بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار «مرة أخرى».

وأضاف أن إيران «قد لا تتعلم أبداً»، محذراً من أن الولايات المتحدة قد تصل إلى مرحلة «لن يكون فيها ممكناً الاستمرار في التحلي بضبط النفس»، وأنها قد تضطر إلى «إكمال المهمة عسكرياً» التي قال إنها بدأت «بنجاح كبير».

وختم منشوره بتحذير شديد اللهجة، قائلاً: «إذا حدث ذلك، فلن تعود الجمهورية الإسلامية الإيرانية موجودة».

«سنتكوم»: استهدفنا الدفاعات الجوية ومنشآت المسيّرات

من جهتها، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية (سنتكوم)، فجر الأحد، تنفيذ ضربات إضافية داخل إيران عقب أحدث هجوم إيراني استهدف سفينة تجارية.

وأوضحت أن العمليات طالت البنية التحتية للمراقبة العسكرية، وأنظمة الاتصالات، ومواقع الدفاع الجوي، ومنشآت تخزين الطائرات المسيّرة، إضافة إلى قدرات زرع الألغام البحرية.

وأكدت أن الضربات جاءت رداً على هجوم بطائرة مسيّرة استهدف الناقلة «كيكو» التي ترفع علم بنما، أثناء إبحارها بالقرب من مضيق هرمز محمّلة بأكثر من مليوني برميل من النفط الخام، مشيرة إلى أن حركة الملاحة التجارية في المضيق لا تزال مستقرة.

غارات قرب مضيق هرمز

وفي السياق ذاته، نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة تنفذ غارات في منطقة مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوتر العسكري بين واشنطن وطهران.

في المقابل، نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن مصدر عسكري أن أصوات الانفجارات التي سُمعت قرب مدينة سيريك نجمت عن سقوط عدة مقذوفات استهدفت برج اتصالات، مضيفاً أن مقذوفات أخرى أصابت قرية في جزيرة قشم.

استهداف ناقلة نفط في المضيق

وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغاً عن تعرض ناقلة في مضيق هرمز لهجوم، موضحة أن ربان السفينة أفاد بإصابتها بمقذوف مجهول تسبب في أضرار بهيكلها.

وأكدت الهيئة أن جميع أفراد الطاقم بخير، ولم تُسجل حتى الآن أي أضرار بيئية ناجمة عن الحادث، فيما لم تكشف عن هوية السفينة أو الجهة المسؤولة عن إطلاق المقذوف