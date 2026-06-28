أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون التزام بلاده بتنفيذ إطار الاتفاق المبرم بينها وبين إسرائيل، معرباً، خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عن أمله في أن تسهم الولايات المتحدة في منع أي خرق لهذا الاتفاق.



وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن عون تلقى اتصالاً هاتفياً، ليل (السبت/الأحد)، من نظيره الأمريكي دونالد ترمب، موضحة أنه شكر الرئيس الأمريكي على موقفه الداعم للبنان وسلطته الشرعية ومؤسساته الدستورية والأمنية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني.



وأعرب عون عن أمله في أن تسهم الولايات المتحدة في منع أي خرق للاتفاق، وضمان الوفاء بجميع الالتزامات التي تم التفاهم عليها، ولا سيما ممارسة الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في جنوب لبنان، بما يتيح انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية.



وأوضحت الرئاسة اللبنانية أن ترمب هنأ عون على توقيع إطار الاتفاق بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة، مؤكداً وقوف بلاده إلى جانب لبنان والشعب اللبناني، والعمل على توفير كل ما من شأنه تنفيذ مخرجات الاتفاق، بما يعيد الأمن والاستقرار إلى لبنان.



ونقلت الرئاسة اللبنانية عن ترمب قوله إن الولايات المتحدة تتمنى للشعب اللبناني الخير والتقدم، ولن تدخر أي جهد لدعم سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه، وبسط سلطة الدولة بقواها المسلحة على كامل الأراضي اللبنانية، ووقف أي تهديد لاستقرار البلاد، ودعم مواقف الرئيس عون وقرارات الحكومة.



وأضافت أن ترمب أكد أن الولايات المتحدة ستواصل دعم الاقتصاد اللبناني والقوى الأمنية الشرعية، بما يساعد لبنان على استعادة دوره الريادي في محيطه والعالم.



وفي ختام الاتصال، أشار الرئيس الأمريكي إلى لقاء مرتقب مع الرئيس عون في واشنطن، وفق ما نشرته الرئاسة اللبنانية عبر حسابها على منصة «إكس».