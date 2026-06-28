يخضع ريان مينديز، قائد منتخب الرأس الأخضر، لتحقيقات على خلفية ادعاء يتعلق باعتداء جنسي مزعوم على مترجمة كانت ضمن طاقم عمل المنتخب خلال فترة التوقف الدولي في مارس الماضي، وفقاً لما أورده موقع «غلوبو» البرازيلي.



وتأتي القضية بالتزامن مع الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب الرأس الأخضر في كأس العالم 2026، بعدما نجح في التأهل إلى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخه، عقب تعادله دون أهداف أمام المنتخب السعودي، ليحسم المركز الثاني في المجموعة خلف إسبانيا، ويضرب موعداً مع الأرجنتين في دور الـ32.



وأوضح التقرير أن مينديز، (36 عاماً)، يخضع للتحقيق من قبل السلطات النيوزيلندية بشأن شكوى تقدمت بها مترجمة برازيلية كانت تعمل مع المنتخب خلال وجوده في نيوزيلندا خلال مارس.



وبحسب «غلوبو»، فقد تقدمت المترجمة ببلاغ إلى الشرطة في اليوم ذاته الذي تقول إنه شهد الواقعة، كما قدمت صوراً وتقارير طبية تضمنت إصابات وكدمات، إلى جانب مستندات من جهة متخصصة في دعم الناجين من حالات العنف الجنسي.



وأشار الموقع إلى أن الشرطة النيوزيلندية قامت بجمع تسجيلات من كاميرات المراقبة في الفندق، فيما تنتظر استكمال الإجراءات والفحوصات اللازمة قبل اتخاذ أي قرار رسمي بشأن توجيه اتهامات.



وأضاف التقرير أن مراسل «غلوبو» تواصل مع مسؤولي اتحاد كرة القدم في الرأس الأخضر الموجودين في مدينة هيوستن الأمريكية عقب مواجهة السعودية، إلا أنهم رفضوا التعليق على القضية.



ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من ريان مينديز أو الاتحاد الكروي في الرأس الأخضر بشأن التحقيقات الجارية.