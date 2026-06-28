واصل حارس مرمى منتخب مصر مصطفى شوبير كتابة التاريخ برفقة «الفراعنة» خلال مشاركته في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم 2026، وبمشاركته أساسياً أمام إيران رفع عدد مبارياته في كأس العالم 2026 إلى 3 مباريات، ليصبح أكثر حارس في تاريخ «الفراعنة» مشاركة في نسخة واحدة من البطولة، معادلاً رقم والده أحمد شوبير الذي خاض 3 مباريات مع المنتخب المصري في كأس العالم 1990 التي أقيمت في إيطاليا.

وقدم مصطفى شوبير بطولة مميزة حتى الآن كان آخرها التصدي لركلة جزاء أمام إيران في الشوط الأول من المباراة، وجاء تصدي شوبير في توقيت بالغ الأهمية، إذ منح لاعبي منتخب مصر دفعة معنوية كبيرة لمواصلة التقدم، بينما أشعل حماس الجماهير المصرية التي احتفلت بتألق حارسها في واحدة من أهم لقطات المباراة، ولم يكن هذا التألق أمام إيران وليد الصدفة، بعدما قدم مستويات مميزة منذ انطلاق البطولة، إذ لعب دوراً بارزاً في التعادل أمام بلجيكا، قبل أن يساهم بقوة في الفوز على نيوزيلندا، ويواصل تألقه بالتصدي لركلة جزاء أمام إيران.



ويعتبر شوبير ثاني حارس مرمى مصري في التاريخ يتصدى لركلة جزاء في كأس العالم بعد عصام الحضري أمام السعودية عام 2018.



وكان أحمد شوبير والد مصطفى شارك برفقة «الفراعنة» في 3 مباريات بكأس العالم 1990 في البطولة التي أقيمت في إيطاليا.